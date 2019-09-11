Эксперт объяснил, чем едва не обернулись для мира атаки на Нью-Йорк и Вашингтон

Последствия событий 11 сентября 2001 года едва не привели к завершению глобалистского проекта, однако этот процесс забуксовал в Сирии, а впоследствии президент США Дональд Трамп, будучи прагматиком, не стал прилагать усилия по его реанимации. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал, комментируя 18-ю годовщину атак на Нью-Йорк и Вашингтон, член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«11 сентября стало отправной точкой для завершения финальной стадии построения однополярного мира, в ходе которой необходимо было завершить начатые после распада советского блока процессы, — полагает он. — Под предлогом борьбы с так называемым «международным терроризмом», якобы и давшим о себе знать атаками в Нью-Йорке и Вашингтоне, США начали операцию по вхождению в исламский мир и разрушению тех государств, к которым до этого Америка не могла даже подступиться, и без «раскрытия» которых не могло быть и речи о том, что демократия победила в глобальном масштабе и повсеместно, а значит и о том, что США теперь контролируют все регионы мира».

По мнению эксперта, теракты 2001 года, а особенно стремительное наступление США на исламский мир по всем фронтам, безусловно, стали неожиданностью для мира, разворотом, к которому никто, по большому счету не был готов.

«Ошеломляющее наступление американской внешней политики заставило многих отступить, в растерянности пойти на уступки, еще не разобравшись, что произошло, и как на это реагировать, — констатировал директор ЦГЭ. — На эффекте неожиданности США, пусть и неуклюже, но вторглись в Ирак, Афганистан и в Среднюю Азию. Борьбой с «международным терроризмом» оправдывались самые невероятные авантюры, пало множество устойчивых, казалось бы, режимов – Тунис, Египет, Ливия. И все же блицкриг глобалистов не удался. Американская машина десуверенизации начала буксовать в Сирии, и, благодаря вмешательству России, там и встала».

Валерий Коровин уверен, что по итогам 18 лет можно констатировать, что процесс глобализации не только не завершен, но вот уже несколько лет как остановлен и обращен вспять.

«Прагматик Трамп не стал даже тратить время на его реанимацию, просто перейдя к следующему этапу — строительству более устойчивого, рационального и, в конечном итоге, более справедливого мира. С приходом Трампа можно считать, что однополярный момент окончательно закончился. Ставка на молниеносный захват мира после 11 сентября 2001 года провалилась, однако инерция от почти двадцатилетних усилий глобалистов еще какое-то время будет сотрясать мир» — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США произошла серия террористических атак, в которых суммарно погибли 2977 человек. В частности, два самолета врезались в «башни-близнецы» Всемирного торгового центра, еще один самолет был направлен на здание Пентагона. Третий самолет упал в штате Пенсильвания – пассажиры и команда попытались перехватить управление у террористов. После этого под предлогом «борьбы с международным терроризмом» США начали новый виток внешнеполитической экспансии по всему миру. В первую очередь – в исламских странах.