Старт японского космического корабля HTV отложили из-за пожара

Токио, 11 сентября. Запуск японского грузового корабля HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к Международной космической станции (МКС) был отложен из-за пожара на стартовой площадке. Об этом сообщили в NASA.

Планировалось, что запуск будет осуществлен с космодрома «Танегашима» в 6.33 по японскому времени (00.33 по мск.). Через 15 минут после старта на низкой околоземной орбите должно было произойти отделение космического аппарата от ракеты.

В NASA не назвали другую дату запуска космического корабля. Также не сообщается о причинах пожара.

Напомним, грузовой корабль имеет длину в 9,8 метра и диаметр в 4,4 метра. Его масса составляет 16 тонн. Запланированный старт должен был быть восьмым по счету для HTV.

Как сообщают «Известия», японская коммерческая ракета МОМО-4 упала в море после запуска в июле. Ее двигатель отключился из-за сбоя в бортовом компьютере.

Отметим, японские инженеры в ближайшем будущем планируют провести испытания первого в мире космического лифта. Созданный прототип имеет длину в 6 сантиметров и ширину — 3 сантиметра. Ученые попытаются с помощью него проверить возможность реализации идеи по запуску настоящего лифта на практике. Если испытания пройдут успешно, тогда инженеры приступят к созданию полноразмерной модели.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует испытать обновленный разгонный блок «Фрегат» в 2020 году при запуске метеорологического спутника «Метеор-М». Бюджет проекта составит 689,1 млн рублей. Испытания будут проведены с космодрома «Восточный».