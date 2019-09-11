Названы аэропорты мира, в которых чаще всего задерживают рейсы

Москва, 11 сентября. Названы аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы, рейтинг возглавила воздушная гавань Миконоса. Список подготовили эксперты отслеживающего задержки рейсов по всему миру ресурса Lonely Planet.

Специалисты провели исследование, определив воздушные гавани в Европе и США, вылет самолетов в которых откладывался этим летом чаще всего. По данным портала, этим летом была задержана половина рейсов, вылетающих из аэропорта греческого острова Миконос. Это сделало воздушную гавань самой непунктуальной в мире.

Чуть реже задержки фиксировались в аэропортах греческих Афин и Санторини, португальских Лиссабона и Понта-Делгада, итальянских Венеции и Милана и словенской Любляны. Самыми непунктуальными аэропортами Великобритании стали лондонские «Гатвик» и «Хитроу», где в среднем задерживалось четыре рейса из десяти. Также частые задержки наблюдались в воздушных гаванях Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема.

В США от расписания отступали во многих аэропортах. Эксперты отметили нью-йоркские воздушные гавани «Ла-Гуардия» и «Ньюарк Либерти», международный аэропорты Далласа и Лос-Анджелеса, а также аэропорты «Хартсфилд-Джексон» в Атланте и «Шарлотт Дуглас» в Северной Каролине.

Ранее Газета.ru сообщила, что в понедельник авиакомпании из Японии отменили более 120 внутренних рейсов из-за бушующего в столичном регионе и восточных префектурах страны тайфуна «Факсай». Преимущественно изменения в расписании затронули рейсы аэропортов Токио — «Ханэда» и «Нарита».

Сбои также наблюдаются в движении железнодорожного транспорта. В утренние часы отменили следование поездов сразу несколько компаний.