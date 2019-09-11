Пхеньян, 11 сентября. КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Сообщается, что была проверена реактивная система залпового огня. ЦТАК не сообщает увенчались ли успехом ракетные пуски.

Южнокорейские военные заявили, что КНДР осуществила пуск двух снарядов неустановленного типа. Они были выпущены с территории провинции Пхенан-Намдо на западе КНДР и пролетели 330 километров.

Как сообщает «Газета.ru», в Вашингтоне следят за развитием ситуации в регионе, находясь в тесном контакте с союзниками.