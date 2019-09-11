Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Канаде из-за столкновения с птицей

Оттава, 11 сентября. Пассажирский самолет Boeing-737 лоукостера Swoop совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей в аэропорту Эбботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил во вторник телеканал CBC.

Инцидент произошел сразу после взлета. Следовавший в Эдмонтон (провинция Альберта) пассажирский самолет успешно приземлился спустя 10 минут после того, как поднялся в воздух. На борту лайнера находились 176 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне Газета.ru сообщила, что экстренную посадку в Краснодаре совершил летевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании Red Wings. По данным портала, у экипажа авиалайнера возникли проблемы со связью с наземными службами.