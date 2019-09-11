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Избирком признал состоявшимися выборы депутата Госдумы в Хабаровском крае

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Избирком признал состоявшимися выборы депутата Госдумы в Хабаровском крае

Хабаровск, 11 сентября. Областная избирательная комиссия признала выборы депутата Госдумы в Хабаровском крае состоявшимися. Об этом заявил на заседании избиркома председатель комиссии Геннадий Накушнов.

«Протокол подписан, признать выборы состоявшимися», — подчеркнул Накушнов.

Напомним, довыборы в Госдуму в Хабаровском крае прошли по Комсомольскому одномандатному округу №70. Был избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который в 2018 году победил на выборах главы Хабаровского края.

8 сентября довыборы проходили по четырем одномандатным округам: в Орловской, Свердловской, Новгородской областях и в Хабаровском крае, где наибольшее количество голосов набрал кандидат от КПРФ Николай Платошкин, сообщает «Газета.ru».

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