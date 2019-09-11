Экс-теннисист Сафин вспомнил, как у него «кукушка съезжала» от больших гонораров

Москва, 11 сентября. Известный теннисист и бывший депутат Госдумы Марат Сафин рассказал, как в молодости на него влияли большие гонорары, и что помогало ему «адекватно воспринимать мир».

Журналисты поинтересовались у спортсмена, повлияли ли на него заработанные благодаря спортивным достижениям большие деньги. Сафин ответил утвердительно.

«Естественно, глупо врать, что этого не было. Конечно, кукушка съезжает. И у меня так было. Я ее ловил, потом она опять временно меняла свое положение», — цитирует Сафина RT.

По словам бывшего депутата, со временем он пересмотрел отношение к жизни и принял свои «темные стороны». Это помогало «адекватно воспринимать мир», подчеркнул Сафин.

Заслуженный мастер спорта России по теннису Марат Сафин был первой ракетной мира в одиночном разряде и дважды стал победителем турниров «Большого шлема». В период с 2011 по 2017 годы спортсмен был депутатом Госдумы, но позже отказался от мандата, так как не мог совмещать спортивную и политическую деятельность. В настоящее время теннисист остается общественным советником по вопросам спорта председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

Ранее Марат Сафин рассказал о подходе к семейной жизни, сообщила Газета.ru.

«Нельзя ни в коем случае искать, пытаться наладить с кем-то эти отношения для того, чтобы с кем-то жить. Думаю, это неправильный подход. Оно должно само, натурально, спонтанно, органично получиться», — отметил бывший спортсмен.

По словам теннисиста, пытаться договориться о чем-то словами в отношении любви «это уже не то».