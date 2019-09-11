Экс-супруга тренера «Зенита» подала иск в суд на раздел имущества

Санкт-Петербург, 11 сентября. Бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Тимощук подала в суд иск на раздел совместно нажитого имущества.

Жена футболиста претендует на долю пяти приобретенных Тимощуком в 2016 году по договорам долевого участия квартир и находящиеся на счетах тренера в Газпромбанке средства. Петроградский суд отказал в аресте счетов, но запретил Росреестру проводить сделки с оспариваемой недвижимостью.

Пара вступила в брак в Донецке в 2000 году и развелась 16 лет спустя в Луцке. В 2010 году в Германии у четы родились две дочери. Супруги не заключали брачный договор и не достигли соглашения о добровольном разделе имущества. Поэтому, согласно Семейному кодексу РФ, нажитое во время брака имущество считается совместной собственностью, отмечают СМИ.

Анатолий Тимощук работает тренером футбольного клуба «Зенит» с марта 2016 года. Ранее спортсмен трижды становился чемпионом Украины, по два раза чемпионом России и Германии. Тимощук — двукратный обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов.

Ранее Газета.ru сообщила, что 40-летний тренер «Зенита» будет выступать за мини-футбольный клуб «Ажио» под привычным ему номером 44. Клуб будет выступать в Балтийской футзальной лиге.