Выборы губернатора Сахалинской области признали состоявшимися

Южно-Сахалинск, 11 сентября. Досрочные выборы главы Сахалинской области были признаны областной избирательной комиссией действительными и состоявшимися. Такое решение было принято на заседании комиссии.

Таким образом, новым губернатором региона стал Валерий Лимаренко, одержавший победу на выборах. Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора области.

«Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич», — приводит ТАСС решение председателя облизбиркома Валерии Черкасовой.

Выборы губернатора Сахалина прошли 8 сентября в единый день голосования. Голосование осуществлялось на 453 участках. Жалоб на проведение выборов на Сахалине не поступало, на 18.00 (10.00 по московскому времени) воскресенья явка составила 33,49%.

Ранее RT сообщало, что Мосгоризбирком признал состоявшимися выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. С соответствующим заявлением выступил председатель комиссии Валентин Горбунов.