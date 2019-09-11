Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Выборы губернатора Сахалинской области признали состоявшимися

38
0 Оставить комментарий

Выборы губернатора Сахалинской области признали состоявшимися

Южно-Сахалинск, 11 сентября. Досрочные выборы главы Сахалинской области были признаны областной избирательной комиссией действительными и состоявшимися. Такое решение было принято на заседании комиссии.

Таким образом, новым губернатором региона стал Валерий Лимаренко, одержавший победу на выборах. Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора области.

«Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич», — приводит ТАСС решение председателя облизбиркома Валерии Черкасовой.

Выборы губернатора Сахалина прошли 8 сентября в единый день голосования. Голосование осуществлялось на 453 участках. Жалоб на проведение выборов на Сахалине не поступало, на 18.00 (10.00 по московскому времени) воскресенья явка составила 33,49%.

Ранее RT сообщало, что Мосгоризбирком признал состоявшимися выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. С соответствующим заявлением выступил председатель комиссии Валентин Горбунов.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров