Счетная палата РФ нашла нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год

Москва, 11 сентября. Счетная палата выявила при проверке исполнения бюджета за 2018 год нарушения на 426,2 млрд рублей.

«По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%», — говорится в отчете Счетной палаты.

Больше всего нарушений было выявлено при использовании средств федерального бюджета и при оказании услуг населению — 73,6 млрд рублей. В сфере проведения госзакупок были выявлены нарушения на 18,7 млрд рублей.

Кроме того, неправильное отражение фактов хозяйственной жизни привело к ущербу в 308 млн рублей, а при проверке использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата были выявлены нарушения на 9,1 млн рублей. Объем ущерба по иным нарушениям составил 16,4 млн рублей.

Счетная палата также установила, что государственные программы в 2018 году не были исполнены с высокой степенью эффективности. На среднем уровне была выполнены 21 госпрограмма, низкий уровень — у 7 госпрограмм.

«Не подлежали оценке эффективности 12 госпрограмм, у которых доля показателей, не имевших фактического значения, в общем объеме показателей превышает 10%», — сообщается в документе.

Отмечается, что в 2018 году Минэкономразвития высоко оценило реализацию 22 госпрограмм, выше среднего уровня — 13, ниже среднего уровня — 4, а на низком уровне — лишь одна госпрограмма.

По итогам проверок было возбуждено уголовное дело. К административной ответственности были привлечены 14 должностных лиц.