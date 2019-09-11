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Александра Розенбаума успешно прооперировали в Москве

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Александра Розенбаума успешно прооперировали в Москве

Москва, 11 сентября. Известного российского поэта и певца Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Ранее врачи диагностировали у артиста онкологическое заболевание.

«У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», — цитирует источник агентство городских новостей «Москва».

Музыканта экстренно госпитализировали в одну из московских клиник 2 сентября. Он попал в реанимацию после многочасовой хирургической операции. Несмотря на успешное завершение операции, состояние Розенбаума оценивалось как тяжелое.

Тем не менее музыкант быстро восстановился и сам рассказал о самочувствии уже на следующий день. Розенбаум заявил, что находится под присмотром хороших врачей.

«Я в больнице под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — цитирует Розенбаума Газета.ru.

По словам исполнителя, госпитализация не отразится на его концертном графике.

Ранее Александр Розенбаум рассказал об отношении к шоу-бизнесу. Музыкант считает, что современные российские исполнители работают не в направлении русского песенного творчества.

«Хочу, чтобы вы понимали: я никак не пытаюсь унизить своих молодых и средних коллег. Они молодцы. Но они не работают в русском направлении песенного творчества», — отметил Розенбаум.

Исполнитель признался, что не следил за конкурсом Евровидение, так как в «нем нет русской личности». Кроме того, Розенбаум усомнился в том, что представителей современной российской эстрады будут помнить через 50 лет.

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Источник: агентство городских новостей «Москва»
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