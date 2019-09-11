Пугачева поздравила Ревву с 45-летием

Москва, 11 сентября. Российский шоумен, актер и певец Александр Ревва (иногда выступающий под псевдонимом Артур Пирожков) отмечает 45-й день рождения. Он получил поздравления от многих коллег по шоу-бизнесу, включая певицу Аллу Пугачеву.

«С Днем рождения и привет твоей замечательной семье», — написала ему примадонна.

Кроме того, Ревву с днем рождения поздравили Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Светлана Лобода, Николай Басков, Вера Брежнева и многие другие.

В июле, как сообщала «Газета.ру», Ревву раскритиковали за новый клип на песню «Алкоголичка». Интернет-пользователи возмутились тем, что в ролике, за двое суток набравшем более 8 млн просмотров, речь идет о девушке, имеющей проблемы с алкоголем.

Напомним, Ревве принесло известность участие в КВН в составе команды «Утомленные солнцем», капитаном которой с 2002 года являлся Михаил Галустян. Впоследствии артист стал резидентом юмористического шоу Comedy Club.