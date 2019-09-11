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Сильный ландшафтный пожар произошел в Ростовской области, ФАН публикует видео

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Сильный ландшафтный пожар произошел в Ростовской области, ФАН публикует видео

Батайск,11 сентября. Сильный ландшафтный пожар произошел в Ростовской области возле Соленого озера.

Загорелся камыш. По словам очевидцев, ветер гонит пламя в сторону садовых товариществ «Гидромеханизатор» и «Солнечный». На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, что огонь охватил достаточно большую площадь.

Проезд к очагу возгорания затруднен особенностями местности.

В тушении пожара задействованы 45 единиц личного состава и 15 единиц техники, среди которой мобильные квадроциклы. В настоящий момент очаг возгорания локализован.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало кадры с места пожара на складе горюче-смазочных материалов в поселке Дружный Нижегородской области.

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