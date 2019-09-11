Медведчук призвал украинских журналистов бороться за свободу слова

Киев, 11 сентября. Журналистам следует бороться за свободу слова на Украине. С таким заявлением выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он прокомментировал попытки украинских властей лишить телеканал «112 Украина» цифровой лицензии.

«Я вам хочу сказать как юрист, я ознакомился и тоже смотрел заседание на NewsOne по поводу того, что в результате стало обращением в суд о лишении лицензии», — сказал Медведчук, выступая в эфире телеканала «112 Украина» во вторник.

По его словам, сейчас у Киева нет легального инструмента, который бы позволил лишить каналы NewsOne и «112 Украина» лицензии. Однако Медведчук выразил опасение, что украинские власти могут прибегнуть к незаконным методам, чтобы закрыть неугодные им каналы. В связи с этим, он призвал украинских журналистов к борьбе за свободу слова.

«Но я считаю, что вы должны бороться, у вас есть много поклонников и сторонников, и я считаю, что борьба за свободу слова – это борьба вообще не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной демократической успешной стране», — напомнил он.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что на Украине с начала 2017 года фиксируется недопустимо высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов. Количество случаев применения силы против работников массмедиа ежегодно достигает не менее 80 — репортеров бьют на улицах, нападают на них в ходе акций, подстерегают в собственных подъездах и т.д. При этом 92% заявлений об атаках на журналистов не доходят до суда, а их виновники остаются безнаказанными.

Как сообщает RT, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пообещал не закрывать телеканалы.