Глава Минпромторга Мантуров оценил возможный рост ставок утильсбора на автомобили

Москва, 11 сентября. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доля утилизационного сбора в цене автомобиля составит 1,5-2%, даже при увеличении ставок более, чем на 120%.

Министр отметил, что индексация утилизационного сбора обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

«Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%», — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что введение утилизационного сбора позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду от утилизации транспортных средств.

По данным «Коммерсанта», в Минпромторге подготовили предложение о повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января в среднем на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что в правительстве еще не принято решение о повышении утилизационного сбора на автомобили.

Ранее в Минпромторге предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды. Однако Дмитрий Козак не поддержал предложение и поручил его дополнительно проработать.