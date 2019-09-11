Взрыв у посольства США в Афганистане прогремел в годовщину теракта 11 сентября

Кабул, 11 сентября. Мощный взрыв прогремел у посольства США в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

Сразу после взрыва в посольстве сработала сигнализация, которую было слышно в соседних районах афганской столицы. Информация о погибших и пострадавших в результате взрыва пока не поступала.

Стоит отметить, что взрыв произошел в восемнадцатую годовщину террористической атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.11 сентября 2001 года группа из 19 террористов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в России) захватила четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра, еще один — в здание Пентагона в Вашингтоне, последний упал в Пенсильвании. В результате терактов погибли 2 977 гражданских лиц и более 300 пожарных.

Напомним, в Афганистане продолжается гражданская война между правительством страны, США и силами НАТО с одной стороны и запрещенным в РФ движением «Талибан»1 вместе с боевиками различных группировок с другой стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.