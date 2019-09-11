Боевики обстреляли провинции Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо в Сирии

Дамаск, 11 сентября. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявил о нарушении режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации.

Так, 9 сентября были зафиксированы 34 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинции Алеппо: Биньямин, Сабикия, Хай-эш-Шейх-Максуд, Новое Алеппо, Кафр-Хамра, Халас, в провинции Латакия: Хайн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галияа, Сафсара, Кинсибба, Калъят-Марза, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Сарафала.

Также под обстрел попали населенные пункты в провинции Идлиб и провинции Хама.

Бакин также рассказал, что по состоянию на 10 сентября 2019 года в Сирии восстановлено 894 образовательных и медицинских учреждений и 32 299 жилых домов. Кроме того, 1 084,6 км автомобильных дорог были отремонтированы.

Продолжается возвращение беженцев на территорию Сирии. С 30 сентября 2015 года в места довоенного проживания вернулись 1 303 933 внутренних переселенца.