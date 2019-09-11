Четыре мяча Роналду помогли сборной Португалии разгромить Литву

Вильнюс, 11 сентября. Сборная Португалии разгромила сборную Литвы в рамках 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы. Матч состоялся на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе. Португалия победила со счетом 5:1.

Существенный вклад в исход матча внес звездный нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Так, на 7-й минуте он реализовал пенальти, а во втором тайме забил еще три мяча. Кроме Роналду в матче отличился хавбек Вильям Карвалью.

В другом матче группы B сборная Сербии победила команду Люксембурга со счетом 3:1.

Напомним, сборная России в матче отборочного тура Евро-2020 обыграла команду Шотландии со счетом 2:1, находясь в гостях. На 11-й минуте российских футболистов и болельщиков огорчил Джон Макгинн. Однако, за четыре минуты до конца первого тайма Артем Дзюба сравнял счет.

На 59-й минуте шотландцы привезли гол в свои ворота. Им в этом помог Александр Головин, который отдал передачу на Юрия Жиркова. В борьбе с ним О’Донелл срезал мяч в свои ворота.

Также 9 сентября сборная России обыграла Казахстан со счетом 1:0. На 89-й минуте гол забил Марио Фернандес.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не думал об окончании карьеры футболиста. В интервью порталу Maisfutebol 34-летний португалец подчеркнул, что может перестать играть в футбол в следующем году, а может продолжить карьеру до 40 или 41 года.