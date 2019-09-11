ЦИК поддержал идею отменить итоги муниципальных выборов в некоторых округах Петербурга

Москва, 11 сентября. Центризбирком России поддержал действия горизбиркома Санкт-Петербурга, который предложил признать недействительными результаты голосования в нескольких округах города на муниципальных выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК согласился с предложением петербургского горизбиркома расформировать избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО), замеченные в нарушении избирательных прав граждан.

«ЦИК России поддерживает любые решительные меры Санкт-петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге», — заявили в пресс-службе ЦИК.

В ведомстве отметили, что обращения в связи с нарушениями на выборах поступили, в том числе, и от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. Кроме того, в ЦИК прокомментировали недавнее заявление главы ведомства Эллы Памфиловой, которая обратилась к горизбиркому с рекомендацией не спешить с подведением итогов, так как это касалось исключительно выборов губернатора города.

«Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам. Напомним, что за проведение муниципальных выборов отвечает не Санкт-Петербургский избирком, а организующие их избирательные комиссии муниципальных образований», — напомнили в ЦИК.

Если соответствующее решение будет принято, то результаты голосования на некоторых округах в ходе муниципальных выборов в Санкт-Петербурге будут отменены.

Напомним, что ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич дал оценку прошедшим в Санкт-Петербурге выборам. По его словам, губернаторские выборы в Северной столице прошли без нарушений, а вот муниципальные отметились определенным сложностями.

Ранее ФАН сообщало, что чистота муниципальных выборов могла пострадать от масштабных провокаций, дезинформации и вбросов со стороны оппозиции.