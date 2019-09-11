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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

Кабул, 11 сентября. Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

В настоящий момент подробности происшествия неизвестны. В результате взрыва есть пострадавшие, однако их точное количество не удалось установить.

Ранее в Кабуле произошли два теракта. В августе террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) устроили взрыв на свадьбе. Погибли 63 человека, еще 180 человек получили травмы. 5 сентября мощный взрыв прогремел около зданий иностранных посольств. Погибли 10 человек, в том числе двое военнослужащих из Румынии и США.

Напомним, в Афганистане продолжается гражданская война между правительством страны, США и силами НАТО с одной стороны и запрещенным в РФ движением «Талибан»1 вместе с боевиками различных группировок с другой стороны.

Согласно рейтингу Thomson Reuters Foundration Афганистан занимает вторую строчку в рейтинге самых опасных стран для женщин в мире. На первом месте — Сирия, сообщает «Газета.ru».

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Xinhua News Agency
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