Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

Кабул, 11 сентября. Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

В настоящий момент подробности происшествия неизвестны. В результате взрыва есть пострадавшие, однако их точное количество не удалось установить.

Ранее в Кабуле произошли два теракта. В августе террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) устроили взрыв на свадьбе. Погибли 63 человека, еще 180 человек получили травмы. 5 сентября мощный взрыв прогремел около зданий иностранных посольств. Погибли 10 человек, в том числе двое военнослужащих из Румынии и США.

Напомним, в Афганистане продолжается гражданская война между правительством страны, США и силами НАТО с одной стороны и запрещенным в РФ движением «Талибан»1 вместе с боевиками различных группировок с другой стороны.

Согласно рейтингу Thomson Reuters Foundration Афганистан занимает вторую строчку в рейтинге самых опасных стран для женщин в мире. На первом месте — Сирия, сообщает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.