Названа самая провальная картина в истории современного кинематографа

Вашингтон, 11 сентября. Американские кинематографисты назвали самую провальную картину в истории современного кинематографа. По их мнению, ею стал приключенческий боевик студии Disney «Джон Картер», снятый в 2012 году.

Фильм был снят режиссером Эндрю Стэнтоном. В нем речь идет об американском военном Джоне Картере, сражающемся за свободу народов Марса. Его производство обошлось создателям в 363,7 миллиона долларов, однако в прокате он смог собрать лишь 284 миллиона.

Несмотря на все возможные попытки уменьшить убытки, включая вычеты и списания, финансовые потери студии составили более 136,6 миллиона долларов. В итоге, «Джон Картер» был признан самым неудачным проектом за всю историю кино. Ранее таким фильмом считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов», который при бюджете в 95 миллионов долларов смог собрать лишь десять миллионов.

Напомним, что в августе американский портал Screen Rant опубликовал топ-10 лучших фильмов о Второй мировой войне.

Полной неожиданностью оказался лидер рейтинга. Американские эксперты считают лучшим фильмом о Второй мировой войне советскую картину «Иди и смотри» (1985) режиссера Элема Климова. Второе место досталось японской анимационной драме Исао Такахаты «Могила светлячков» (1988). Тройку лидеров замыкает еще один советский фильм — «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского.