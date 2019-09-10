Повторные толчки продолжаются в Армении после землетрясения

Ереван, 10 сентября. Пресс-служба армянского МЧС зафиксировала 30 афтершоков (повторных толчков) после сильного землетрясения, произошедшего в Армении на границе с Грузией.

Его очаг залегал на глубине более 10 километров. Землетрясение произошло в 13 километрах северо-восточнее села Бавра. Оно ощущалось в Лорийской, Тавушской, Ширакской, Арагацотнской и Армавирской областях Армении и в Ереване. Магнитуда землетрясения — 4,8 балла.

«За землетрясением последовали около 30 афтершоков магнитудой от 1,8 до 3,7»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС Армении.

Ранее в Сети появилось видео мощного землетрясения в Индонезии.