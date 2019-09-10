Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Помпео пообещал, что уход Болтона не изменит внешнюю политику США

52
0 Оставить комментарий

Помпео пообещал, что уход Болтона не изменит внешнюю политику США

Вашингтон, 10 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уход советника по нацбезопасности Джона Болтона не скажется на внешней политике США.

«Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о возможной смене внешнеполитического курса после отставки Болтона.

Об уходе Болтона с должности советника президента США по нацбезопасности ранее объявил американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter. По его словам, причиной стали существенные разногласия между Трампом и Болтоном по ряду важных вопросов. Временно исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности стал заместитель Болтона Чарли Каппермен.

Напомним, что в августе госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Белый дом будет работать над возвращением России в «Большую восьмерку», поскольку этого хочет американский президент.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что не исключает возобновления работы в формате G8 и считает полезными любые контакты с представителями стран, входящих в этот клуб. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выступала инициатором возвращения в «Большую восьмерку» и не просила об этом.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров