Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил вопросы ведения бизнеса

Киев, 10 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник.

«В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере», — говориться в сообщении telegram-канала офиса Зеленского.

Ранее Коломойский рассказал журналистам, что обсуждал с Зеленским возможное объявление дефолта на Украине. Разговор проходил осенью 2018 года, когда Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

«Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина (Петра Порошенко) свита», — подчеркнул Коломойский.

Также он заявил, что шансы Зеленского на переизбрание будут зависеть от того, сколько жителей Украины вернутся на родину из других стран.

Напомним, СМИ неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве новому президенту Украины. Сам олигарх опровергал эту информацию. Также бизнесмена считают одним из спонсоров «Евромайдана». На юго-востоке Украины против него возбуждено уголовное дело.

Игорь Коломойский уехал из Украины в июне 2017 года. В страну он вернулся 16 мая 2019 года. Олигарх разругался с пятым президентом Украины Петром Порошенко из-за контента телеканала «1+1», который принадлежит бизнесмену. По его словам, в администрации президента считали, что на канале показывают «не то, что было нужно». Состояние Коломойского оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.