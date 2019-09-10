Пушков оценил вероятность встречи Трампа с Роухани после отставки Болтона

Москва, 10 сентября. Отставка советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона значительно повышает вероятность встречи руководства США и Ирана. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, теперь Трамп, не оглядываясь на Болтона, может провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генеральной Ассамблее ООН.

«После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Роухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии», — заявил Пушков в своем Twitter.

Напомним, что ранее Трамп в своем Twitter объявил о том, что Болтон покидает свой пост. По его словам, главой причиной стало несовпадение взглядов по ряду вопросов между президентом и его советником.

Отметим, что американские власти в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех ограничений против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих предпринимательские дела с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нулевой отметки и призвал ее покупателей отказаться от этих закупок. Кроме того, в марте текущего года глава Белого дома Дональд Трамп продлил на год санкции против Ирана.