Самолет Airbus A321-231 совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Краснодар, 10 сентября. Самолет авиакомпании Red Wings Airbus A321-231 вынуждено приземлился в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Воздушное судно вылетело из «Домодедово» в турецкую Анталью. Над Черным морем самолет развернулся и вернулся в Россию.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность. Самолет приземлился в 22.07 по московскому времени. На борту находились 215 пассажиров.

Ранее самолет Airbus-320 авиакомпании «Аэрофлот» не смог с первого раза приземлиться в «Пулково». Со второй попытки посадка прошла успешно.