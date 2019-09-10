Клинцевич объяснил причины увольнения Болтона

Москва, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп не сумел сработаться со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном из-за серьезного расхождения во взглядах. С таким заявлением выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Об отставке Болтона Трамп написал в своем Twitter, заявив, что больше не нуждается в его услугах. Отметив, что был не согласен со многими идеями Болтона, Трамп поблагодарил его за службу и добавил, что имя нового советника по национальной безопасности будет названо на следующей неделе.

Клинцевич, комментируя эту отставку, отметил, что остается лишь гадать, почему Трамп, зная о взглядах Болтона, согласился сделать его своим советником в апреле 2018 года.

«Занимая один из ключевых постов в американской администрации в течение почти полутора лет, Болтон ничего не сделал для нормализации отношений с Россией. Он запомнится разве что абсурдными обвинениями нашей страны в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия, заключении военных контрактов с Венесуэлой», — напомнил Клинцевич.

Напомним, что Джон Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте во время правления Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего. Во время президентства Джорджа Буша — младшего он занимал должность заместителя госсекретаря. Болтон был одним из главных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. В 2005-2006 Болтон был постпредом США в ООН. Должность советника по нацбезопасности в правительстве Дональда Трампа он занял в марте 2018 года.