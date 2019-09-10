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Apple представила новый «дешевый» iPhone 11

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Apple представила новый «дешевый» iPhone 11Москва, 10 сентября. Американская компания Apple представила новый iPhone 11. Презентация нового смартфона состоялась в театре Стива Джобса, который расположен в штаб-квартире Apple в Калифорнии.

iPhone 11 является усовершенствованной версией смартфона iPhone X, который был представлен в прошлом году. iPhone 11 имеет те же габариты, что iPhone X, а также аналогичный алюминиевый корпус. Кроме того, iPhone 11 оборудован 6,1-дюймовым IPS-экраном, который устанавливается на iPhone X.

iPhone 11 оснащен новым процессором Apple A13, который в компании называют «самым быстрым в мире». iPhone 11 получил новую камеру со сверхширокоугольным объективом, которая позволяет делать снимки в разрешении более 12 мегапикселей.  Основная камера оснащена объективом с трехкратным оптическим зумом и режимом ночной съемки. Она позволяет делать снимки с разными углами обзора.

Новый смартфон поступит в продажу 20 сентября. Стоимость iPhone 11 в минимальной комплектации составит 700 долларов (порядка 47 тысяч рублей).

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