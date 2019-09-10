Навальный врал сторонникам, отрицая авторство «умного голосования» за КПРФ

Москва, 10 сентября. Руководство ФБК призналось в массовой дезинформации своих сторонников во время выборов. Это следует из поста руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова в Facebook.

В конце августа издание «Открытые медиа» нашло в Интернете сайт msk.vote со списком так называемого «Умного голосования», предложенного Навальным. Согласно этому списку, Навальный и его сторонники призывали на выборах в Мосгордуму голосовать преимущественно за коммунистов (35 кандидатов из 45). В ответ на удивленные запросы, ФБК начала отрицать свое авторство этого сайта. Так официальный пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем твиттере заявила, что ФБК не имеет никакого отношения к сайту msk.vote.

Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на https://t.co/s9KNmQZTEc — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 28, 2019

Заявление Волкова стало ответом на публикацию бывшего волонтера штаба Навального Влада Здольникова, который подверг справедливой критике действия Навального и команды за постоянную ложь – в том числе, и собственным сторонникам. Волков признал, что сайт msk.vote был создан командой Навального – якобы для того, чтобы протестировать список.

Влад Здольников, который много лет помогал различным проектам ФБК в качестве волонтера, сегодня написал большой пост о... Gepostet von Леонид Волков am Dienstag, 10. September 2019

Стоит отметить, что информационные ресурсы, работающие на Навального, регулярно утверждают, что Навальный и его команда «говорят правду» и «никогда не врут». Это утверждение регулярно разоблачалось и пример с сайтом msk.vote стал лишь одним из многих. Интересно, что штаб Навального даже не пытался самостоятельно признать факт лжи – для этого понадобилось большое разоблачение Здольникова, на которое команде Навального оказалось просто нечего ответить. Лишь будучи «припертым к стенке», Волков был вынужден подтвердить, что Навальный и его команда в очередной раз солгали.

В том же материале Здольников разобрал и историю с провайдером «Максима-Телеком», который якобы блокирует ресурсы Навального. В действительности, речь идет о технической блокировке некоторых IP-адресов ресурса CloudFlare, которыми пользуется, например, ФБК. Достаточно отключить использование этого сервера, чтобы демонстрировались нормально. На эту справедливую претензию Волков также не смог ничего ответить, продолжая утверждать, что его сайты якобы «незаконно блокируются» Роскомнадзором – хотя это очевидно не так и проверить это может любой российский пользователь Интернета.

На ложь вокруг проекта Навального «Умное голосование» указали также и руководителя ряда партий, чьи кандидаты одержали победы во время последних выборов. После успехов кандидатов от ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока», Навальный поспешил присвоить себе их заслуги, заявив, что они победили лишь благодаря его проекту. Это ни на чем не основанное заявление опровергли в руководстве всех трех партий.

«Навальный обнаглел: говорит, что это он нам победу сделал. Совсем уже с ума сошел, ему надо к психиатру», — прокомментировал утверждение Навального лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Позицию главы ЛДПР поддержали руководители «Яблока» и «Справедливой России» Григорий Явлинский и Сергей Миронов, заявив, что своими успехами их кандидаты обязаны исключительно себе и своим партиям, а не выдуманному Навальным «Умному голосованию». Член Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев, уже отметил ненадежность и неэффективность проекта Навального, который был создан исключительно для сведения счетов со своими соратниками из рядов так называемой «оппозиции».