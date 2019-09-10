Косачев рассказал, как отставка Болтона повлияет на переговоры по СНВ-3

Москва, 10 сентября. Отставка Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности может способствовать продвижению переговоров РФ и США по СНВ-3, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что принял решение уволить Болтона. Говоря о причинах, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из предложений Болтона, как и другие в администрации президента США.

Косачев напомнил, что Болтон – приверженец жесткости в американских подходах, он всегда выступал против любых договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Экс-советник президента США по нацбезопасности считал, что договоренности сдерживают США и не дают якобы демонстрировать свое превосходство, добавил сенатор.

«Не знаю, по этой ли причине Трамп уволил Болтона, но именно по этой причине лично я о его увольнении совершенно точно печалиться не собираюсь», — рассказал Косачев в комментарии РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что надежды на продление СНВ-3 сохранятся до февраля 2021 года, когда истечет срок действия договора. Что касается отставки Болтона, то шансы на продление СНВ-3 после его ухода как минимум не сокращаются, а быть может – возрастают, считает Косачев.

Российский политолог, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов убежден, что президент США уволил Болтона из-за его работы на территории стран СНГ. Мартынов отметил, что Болтон вел «свои игру», в том числе на постсоветском пространстве, чем раздражал Трампа.