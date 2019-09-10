США ввели санкции против лидеров террористических группировок

Вашингтон, 10 сентября. Министерство финансов США внесло в санкционный список 15 лидеров, отдельных лиц и организаций, связанных с террористическими группировками. Об этом говорится в сообщении американского министерства.

В санкционный список попали лидеры ХАМАС, «Хезболлы», запрещенной террористической организации «Исламское государство»1, афганского отделения ИГ1 «Вилайят Хорасан», «Исламского джихада» (запрещена в РФ), пакистанской «Техрик-е Талибан1 Пакистан» (запрещена в РФ), сирийской группировки «Хурас Ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Кроме того, санкции расширены в отношении Корпуса стражей исламской революции в Иране, который в США считают террористической организацией. В Минфине подчеркнули, что все имущество и счета указанных лиц и организаций на территории США будут заблокированы и переданы управлению по контролю над иностранными активами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя санкции, заявил, что указ позволит «модернизировать и расширить санкции по борьбе с терроризмом».

«Указ расширяет нашу возможность использовать мощные санкции для борьбы с террористами и их сторонниками и лишать их финансовой, материальной и логистической поддержки по всему миру», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета РФ в Сургуте.

1 Организация запрещена на территории РФ.