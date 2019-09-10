Apple продемонстрировала седьмое поколение планшетов iPad

Москва, 10 сентября. Седьмое поколение планшетов iPad было представлено компанией Apple во время традиционной сентябрьской презентации в Купертино.

Как сообщается, новый гаджет получит Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма. Кроме того, он будет в два раза быстрее своего предшественника и сможет поддерживать SD-карты памяти. Корпус нового планшета будет сделан из переработанного алюминия.

Цена продемонстрированного гаджета будет начинаться от 329 долларов; его продажи начнутся 30 сентября.

Ране компания Apple презентовала сервис Arcade, который позволит пользователям получить доступ к играм самых разных производителей, запуская их как со смартфонов, так и с планшетов и AppleTV. Старт сервис намечен на 19 сентября; подписать на него смогут пользователи более чем в 150 различных странах. За 4,99 доллара в месяца они получат доступ примерно к ста играм.

Компания Hi-Tech Mail.ru на этой неделе опубликовала исследование, согласно результатам котором большая часть российских пользователей техники Apple ждет от нового iPhone более мощного аккумулятора.

Напомним, что аналитики швейцарского финансового холдинга UBS в августе предположили, что первый складной планшет iPad от фирмы Apple может выйти уже в 2020 или в 2021 году.

Как сообщается, Apple продолжает работать над технологией, которая позволила бы сделать дисплеи ее смартфонов и планшетов складными. Согласно прогнозу UBS первый гаджет от Apple с гибким экраном может появиться в продаже уже через год или два.