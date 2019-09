Белый дом назвал имя преемника Болтона

Вашингтон, 10 сентября. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Чарли Капперман являлся заместителем советника президента США по нацбезопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам американского лидера, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами и предложениями Болтона.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."