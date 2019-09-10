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Белый дом назвал имя преемника Болтона

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Белый дом назвал имя преемника БолтонаВашингтон, 10 сентября. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Чарли Капперман являлся заместителем советника президента США по нацбезопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам американского лидера, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами и предложениями Болтона.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Позднее Болтон заявил, что сам предложил Трампу отправить его в отставку.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что между Дональдом Трампом и Джоном Болтоном есть ряд разногласий по вопросам внешней политики. Последним примером стали сообщения СМИ о том, что Болтон выступил против планов Трампа провести переговоры с лидерами радикального движения «Талибан»1 и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

При этом Болтон всегда был сторонником жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно призывал к смене власти в Иране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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