Белый дом назвал имя преемника Болтона

Вашингтон, 10 сентября. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Чарли Капперман являлся заместителем советника президента США по нацбезопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам американского лидера, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами и предложениями Болтона.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 сентября 2019 г.

Позднее Болтон заявил, что сам предложил Трампу отправить его в отставку.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что между Дональдом Трампом и Джоном Болтоном есть ряд разногласий по вопросам внешней политики. Последним примером стали сообщения СМИ о том, что Болтон выступил против планов Трампа провести переговоры с лидерами радикального движения «Талибан»1 и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

При этом Болтон всегда был сторонником жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно призывал к смене власти в Иране.

1 Организация запрещена на территории РФ.