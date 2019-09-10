Белый дом назвал имя преемника Болтона

Вашингтон, 10 сентября. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», — говорится в сообщении.
Чарли Капперман являлся заместителем советника президента США по нацбезопасности.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам американского лидера, он и сотрудники администрации президента США категорически не согласны с инициативами и предложениями Болтона.
«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."— John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 сентября 2019 г.
Позднее Болтон заявил, что сам предложил Трампу отправить его в отставку.
Американские СМИ неоднократно сообщали, что между Дональдом Трампом и Джоном Болтоном есть ряд разногласий по вопросам внешней политики. Последним примером стали сообщения СМИ о том, что Болтон выступил против планов Трампа провести переговоры с лидерами радикального движения «Талибан»1 и президентом Афганистана Ашрафом Гани.
При этом Болтон всегда был сторонником жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно призывал к смене власти в Иране.
1 Организация запрещена на территории РФ.