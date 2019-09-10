Политолог объяснил, почему Трамп отправил «русофоба Болтона» на пенсию

Москва, 10 сентября. Российский политолог, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов убежден, что президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за его работы на территории стран СНГ.

Трамп отправил Болтона на пенсию, констатировал Мартынов. По мнению политолога, такие планы у Трампа в мыслях появились давно. Эксперт считает, что американский лидер был недоволен работой советника на территории стран СНГ.

«Болтон уже довольно давно и прилично раздражает Трампа тем, что ведет собственную игру и нечасто ставит его в известность по тем или иным вопросам, — приводит слова Мартынова телеканал «360». — В том числе Болтон развил бурную деятельность на постсоветском пространстве, что определенным образом раздражало и российскую сторону».

Политолог выразил мнение, что тот факт, что Трамп убирает «отмороженного совершенно русофоба и ястреба Болтона» с такого важного направления, вероятно, приведет к переменам.

«Надо, правда, будет еще посмотреть, кто займет его место, — добавил он. — Тогда мы сможем строить прогнозы».

Ранее стало известно, что президент США уволил Болтона. Трамп выразил благодарность своему советнику за работу, однако добавил, что «категорически не согласен со многими из его предложений». Глава Белого дома отметил, что многие в администрации разделают его мнение.