Сирия, 11 сентября. Мирные жители организовали антикурдские митинги на юге Хасаки. ВВС Израиля осуществили воздушную атаку в Дейр-эз-Зоре в координации с силами коалиции США. Зреет раскол в рядах «Джебхат Ан-Нусры»1***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщили о скором открытии гумкоридора у Абу-Духура на востоке Идлиба; провели спецоперацию по уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 в Западном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на юге Идлиба.

Курды: подозреваются в организации взрыва в Африне; обменивались ударами с протурецкими боевиками на севере провинции Алеппо; направили военный конвой в город Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; ввели новый налог на оккупированной территории; провели незаконные аресты сирийцев в Хасаке и Дейр-эз-Зоре; потеряли одного бойца в результате нападения неизвестных в Хасаке.

Международная коалиция: оказала поддержку Израилю в проникновении в сирийское воздушное пространство; произвела высадку десанта на юге Хасаки.

ВС Турции: снесли большую часть 400-летнего кладбища и храм 17 века в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

ВС Ирака: объявили о начале новой спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ в провинции Салах Эд-Дин; выявили подпольную группу ИГ западнее Мосула.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо фиксировались перестрелки на линии разграничения сил курдов и поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии»** (ССА). По информации Twitter-канала (Step_Agency), противники столкнулись недалеко от населенных пунктов Харбул, Шейх-Исса и Мареа. О потерях сторон в живой силе или технике все еще ничего неизвестно.

В первой половине дня военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщал о взрыве в городе Африн. Более подробной информации о последствиях и причинах инцидента до сих пор не поступало. Предполагается, что к его организации могут быть причастны боевики формирования «Силы освобождения Африна», осуществляющие подпольную деятельность в зонах оккупации протурецких исламистов.

Стало известно о том, что курды ввели на контролируемых ими территориях дополнительный налог для торговцев и фермеров. Как передавал Twitter-канал (MathabAldeen), собранные средства будут направлены на освобождение Африна.

Агентство новостей Syrians for Truth and Justice обнародовало спутниковые снимки, на которых запечатлены этапы разрушения 400-летнего кладбища «Аль-Фокания» вблизи поселения Синнара силами ВС Турции. Отмечалось, что на территории могильника также находился храм 1636 года постройки, который был уничтожен. На месте исторических памятников будет построена очередная военная база.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки один из сирийских чиновников дал интервью телеканалу Al Mayadeen, в котором подтвердил факт израильской атаки в ночь с 8 на 9 сентября, отметив, что под ударом ВВС Израиля оказалась строящаяся база иракских военизированных формирований в районе города Абу Кемаль. Стало известно, что в результате авианалета никто из проасадовских бойцов не пострадал, ввиду их отсутствия на объекте. По информации военного источника в сети Twitter (WithinSyriaBlog), израильские самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Иордании, предварительно скоординировав свои действия с силами международной коалиции США в районе «Ат-Танфа».

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжили обследовать территории на левом берегу Евфрата в населенном пункте Аль-Бусейра. Как передавал медиапортал DeirezZor 24, курды направили колонны с военной техникой одновременно с нескольких направлений, дабы преградить путь террористам, которые могут попытаться покинуть город.

Во второй половине дня появилась информация о рейдах SDF в городе Абу Хардуб, которые обернулись задержанием ряда гражданских лиц и разрушением четырех жилых домов. Подобная ситуация также имела место в поселениях у месторождения Аль-Эзба, где совместно с курдами также действовал десант международной коалиции.

Информационный портал Военный обозреватель сообщал о том, что проправительственные отряды тем временем провели спецоперацию по выявлению подпольных групп «Исламского государства»1 на западе региона. Обнаружив группу джихадистов при помощи разведывательных самолетов ВВС САР, «Национальные силы обороны»****** (NDF) прибыли в район Файда, где был ликвидирован ряд джихадистов и их укрытия, а также конфискованы оружие и боеприпасы.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) и джихадисты вооруженной оппозиции продолжили обмениваться ударами на линии соприкосновения сил сторон в южной части провинции. Как передавал Twitter-канал (NeSyria), артиллерийские дивизионы сил САР ударили по укрепрайонам боевиков на подступах к населенным пунктам Шейх-Мустафа, Дейр-Шарки, Хазарин и Маршмарин. В то же время оппозиционные медиапорталы публиковали ложные сведения о вылетах ВКС РФ в «Большом Идлибе», которые позднее были опровергнуты российским Минобороны.

Поступала информация о скором возобновлении работы гуманитарного коридора в районе Абу-Духура на востоке Идлиба. Накануне утром военный источник в Twitter (Bosni94) сообщал о том, что его открытие состоится в ближайшие сутки, после чего все мирные жители получат возможность покинуть оккупированные исламистами территории.

Один из высокопоставленных полевых командиров «Джебхат Ан-Нусры» по прозвищу Абу Абд выступил с критикой в адрес лидеров группировки. Боевик обвинял главарей формирования в коррупции, неспособности вести борьбу против Сирийской арабской армии (САА) и ненадлежащем управлении, призвав исламистов к восстанию.

Провинция Хасака

Информагентство SANA News передает, что в южных районах Хасаки вновь состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), заявленной целью которых стала поимка подпольно действующих террористов «Исламского государства». Поддержку курдами оказывал американский десант. Во время рейдов погибли два мирных жителя населенного пункта Вади Аль-Рамла.

Медиапортал Masar Press Agency сообщал о новом нападении на КПП курдов на окраине Хасаки. Неизвестные открыли огонь по блокпосту SDF, в результате чего погиб один из курдских радикалов.

Во второй половине дня в провинции возобновились антикурдские митинги, причиной для возобновления которых послужил снос рынка для продажи овец в небольшом поселении недалеко от дороги Харафи. Новостной портал Orient-News передавал, что подводом для его уничтожения стала близость к одному из военных объектов Отрядов народной самообороны (YPG). В качестве протеста сирийцы перекрыли движение по шоссе.

Провинция Ирак

В минувшие сутки стало известно о начале новой военной операции по выявлению подпольных групп «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. Агентство новостей Iraqi News передавало, что иракские военнослужащие вели обыски в районе населенного пункта Каноус. С воздуха обследованием местности занимались военные самолеты западного альянса. Никакой информации о результатах проведенных мероприятий до сих пор не поступало.

К вечеру поступили данные об итогах спецоперации в провинции Ниневия. Тот же интернет-портал сообщал о том, что военным ВС Ирака удалось уничтожить одного и задержать еще одного террориста западнее города Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.