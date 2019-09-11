Сирия, 11 сентября. Протурецкие боевики в ходе пыток убили жителя Африна на северо-западе Алеппо. Террористы ИГ1* распространяют «списки смерти» среди своих сторонников на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В городе Камышлы в Хасаке демонстранты жгут флаги Турции и США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответный артиллерийский удар по расположениям террористов к юго-западу от Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): похитила еще двух гражданских лиц на территории кантона Африн; в ходе пыток убила мирного жителя в окрестностях города Раджу.

«Исламское государство»1 (ИГ): распространяет «списки смерти» среди своих сторонников на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: столкнулась с массовыми протестами населения Камышлы против попыток США и Турции поделить север САР.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики из Сирийской свободной армии (ССА) продолжают похищения гражданских лиц на территории кантона Африн в северо-западной части провинции Алеппо. По информации агентства ANF News, очередной подобный инцидент произошел в деревне Куде. Там были незаконно задержаны два местных жителя — муж и жена по имени Фуад и Хейфа Бекир. Сведения об их дальнейшей судьбе пока уточняются. Всего с начала сентября турками и их наемниками были захвачены как минимум 37 человек. За прошлые два месяца в общей сложности оккупанты похитили свыше 500 граждан. Как подчеркивают связанные с Отрядами народной самообороны (YPG) источники, Анкара сейчас ужесточает репрессивные действия по отношению к коренному курдскому населению.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), мужчина Хамад Ханиф Хуссейн, проживавший в деревне Блилко в окрестностях Раджу к северо-западу от Африна, был насмерть замучен в результате пыток в тюрьме протурецких наемников. Погибший был арестован 7 сентября так называемыми полицейскими отрядами «Свободной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

По словам источников портала World Terror Watch, члены подпольных ячеек «Исламского государства» распространяют среди своих сторонников в восточной половине провинции Дейр-эз-Зор так называемый «список смерти», куда вошли предполагаемые цели дальнейших планируемых нападений террористов. Отмечается, что большей частью в этом перечне представлены лица, так или иначе контактирующие с новой оккупационной властью в регионе, представленной войсками международной коалиции во главе с США и курдскими Демократическими силами Сирии (SDF)****.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в окрестностях поселения Тель-Ас на юго-западе Идлиба, нанесли ответный удар по расположениям террористов в этом регионе. По данным Step News Agency, правительственные силы провели артиллерийский обстрел позиций джихадистов недалеко от города Маарет-Хурма. Сведения о масштабе урона, причиненного боевикам, в настоящее время устанавливаются. Кроме того, сообщается, что авиация параллельно проводит разведывательные полеты над опорными пунктами исламистов в этом районе. Напомним, на этом направлении в основном размещаются члены наиболее радикальных отрядов «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ), которые систематически пренебрегают любыми соглашениями о перемирии.

Провинция Хасака

Представители арабских племен Восточной Сирии, ряда других местных кланов и простые жители провинции Хасака устроили массовый протест в городе Камышлы на севере региона в связи с началом совместного патрулирования Анкарой и Вашингтоном сирийских приграничных территорий за Евфратом. В знак несогласия с их оккупационной политикой демонстранты публично сожгли флаги Турции и Соединенных Штатов. Митингующие заявили о необходимости сохранения в основе сирийского урегулирования принципов территориальной целостности и независимости арабской республики. Напомним, турецкие и американские патрули были замечены накануне на севере соседней Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.