Сирия, 10 сентября. Массовые антикурдские протесты происходят в Дейр-эз-Зоре. Около 20 тел были эксгумированы из недавно обнаруженной братской могилы в Ракке. SDF**** заявили об уничтожении одного из высокопоставленных главарей ИГ1 в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Абу Хашаб на севере Дейр-эз-Зора.

Курды: лишились одного из бойцов в результате нападения неизвестных на окраине города Хасака; завершили подготовку новой партии призывников в Ракке; заявили о нейтрализации высокопоставленного террориста ИГ в Хасаке.

ВС Ирака: выявили «спящую ячейку» ИГ к западу от Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв в населенном пункте Абу Хашаб, расположенном в северной части провинции Дейр эз-Зор в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно информации интернет-портала Masar Press Agency, детонировало СВУ, заложенное на обочине шоссе, вследствие чего два местных жителя получили ранения. Предполагается, что бомба была установлена террористами подпольных ячеек «Исламского государства», вылазки которых нередко отмечаются на занимаемых курдами территориях.

Между тем Twitter-канал (FortRussNews) сообщает о том, что в провинции вновь происходят массовые демонстрации гражданских лиц. Протестующие осуждают антинародную политику курдов и требуют от «демократической армии» и поддерживающих их США покинуть территорию региона.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) завершили подготовку новой партии бойцов в Ракке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), курс обучения, который длился 60 дней, прошли 185 новобранцев. Таким образом, курды продолжают наращивать боевую мощь в провинции.

Тем временем появились данные о количестве тел, эксгумированных из братской могилы, которая была обнаружена в Ракке в минувшие выходные. По информации агентства новостей Associated Press, из захоронения, найденного в доме, где проходили тренировки «Львят Халифата», были извлечены около 20 тел. Большинство из убитых — женщины и дети. Эта уже 16-я по счету могила жертв террористов «Исламского государства», обнаруженная в административном центре региона. Напомним, об освобождении Ракки было объявлено в октябре 2017 года, однако город все еще не был полностью зачищен от завалов и следов военного присутствия джихадистов террористической группировки.

Провинция Хасака

Поступила информация о поимке одного из высокопоставленных террористов «Исламского государства» в Хасаке. Согласно данным Twitter-канала (RojavaNetwork), спустя несколько месяцев поиска «Демократические силы Сирии» (SDF), действуя совместно с радикалами курдской «милиции» «Асайиш», нейтрализовали главаря джихадистов по прозвищу Абу Харит Аль-Ирак. Он был уничтожен после того, как отказался сдаться. Известно, что Абу Харит отвечал за безопасность в провинции Дияла, когда ее территория находилась под контролем террористической группировки. Кроме того, после разгрома ИГ он взял на себя роль лидера одной из так называемых спящих ячеек, члены которой осуществляли вылазки на границе с Ираком. Отмечается, что Абу Харит вместе со своим соратником скрывался неподалеку от города Аш-Шаддади.

Между тем новое нападение неизвестных произошло вблизи контрольно-пропускного пункта курдов «Ас-Сабах» на окраине административного центра провинции. По сведениям медиапортала Masar Press Agency, нападавшие, приблизившиеся к блокпосту на мотоциклах, открыли по нему огонь, что привело к гибели одного из курдских бойцов.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в провинции Ниневия продолжается поиск «спящих ячеек» «Исламского государства». Правительственные войска обнаружили одну из подпольных групп джихадистов к западу от города Мосул. В ходе развернувшихся столкновений один джихадист был ликвидирован, еще одного удалось задержать. Укрытие радикалов также было уничтожено. Кроме того, поступают данные об аресте еще одного террориста в окрестностях города Ар-Рамади. Известно, что он был ответственен за минирование транспортных средств. Напомним, несколькими часами ранее также сообщалось о начале спецоперации, направленной на выявление подпольно действующих боевиков, в провинции Салах Эд-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.