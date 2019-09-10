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Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться в «Пулково»

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Самолет «Аэрофлота» не смог в первого раза приземлиться в «Пулково»

Санкт-Петербург, 10 сентября. Самолет Airbus-320 авиакомпании «Аэрофлот» не смог с первого раза приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» и ушел на второй круг, сообщили источники в воздушной гавани Северной столицы.

Самолет следовал из Москвы в Петербург. Лайнер пролетел над взлетно-посадочной полосой, после чего снова набрал скорость и взлетел. Маневр экипажа воздушного судна насторожил пассажиров.

Как сообщили источники «Невских новостей» в петербургском аэропорту, заход на второй круг в «Пулково» не создал опасной ситуации в воздухе. Посадка со второй попытки прошла успешно.

Самолет «Аэрофлота» не смог в первого раза приземлиться в «Пулково»

На прошлой неделе, 5 сентября, пассажирский лайнер, следовавший рейсом Воронеж — Петербург, осуществил аварийную посадку в аэропорту вылета. Любопытно, что с этим же рейсом произошел аналогичный инцидент накануне, 4 сентября.

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