Стали известны подробности скандала из-за вероятной смерти Быстрицкой от голода

Москва, 10 августа. Друзья и коллеги народной артистки СССР Элины Быстрицкой подозревают ее родственников в том, что они заморили актрису голодом. Соответствующее заявление близкие знакомые легендарной актрисы написали в СК РФ.

Версию о смерти актрисы от голода прокомментировала адвокат сестры актрисы, единственной наследницы, Софии Шегельман Анастасия Расторгуева.

«О такой бредовой версии я не слышала. Но что ее всячески лоббирует тот, кому это выгодно, кто пытается избежать сейчас уголовного преследования — вот об этом я слышала», — заявил Расторгуева в комментарии телеканалу «360».

По словам Расторгуевой, директора Быстрицкой обвиняют в мошенничестве на сумму около 40 млн рублей. Адвокат обвинила в распространении слухов именно директора актрисы Ксению Рубцову.

При этом другая сторона конфликта, директор Быстрицкой, сообщила, что сестра актрисы в сентябре прошлого года приехала из Израиля и разогнала всех людей, которые ухаживали за артисткой.

«После этого шесть месяцев к Быстрицкой не было доступа. Связи с ней тоже никакой не было», — рассказала Рубцова.

Директор скончавшейся актрисы добавила, что сестра Быстрицкой ограничила круг ее общения и даже не допускала к ней врачей. До актрисы нельзя было дозвониться. Близкие друзья, коллеги Быстрицкой считают, что сестра актрисы виновата в ее смерти.

Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин наградил актрису театра и кино орденом «За заслуги перед отечеством» III степени. Правоохранители проводят доследственную проверку в связи с новыми данными об обстоятельствах смерти народной артистки СССР.