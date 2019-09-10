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«Наблюдатели Петербурга» прикрыли провокации «оппозиции» на мунвыборах

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«Наблюдатели Петербурга» прикрыли провокации «оппозиции» на мунвыборах

Санкт-Петербург, 10 сентября. «Наблюдатели Петербурга» на пресс-конференции 10 сентября не стали отвечать на вопросы о провокациях «Объединенных демократов» в УИК №590 и УИК №591 в Северной столице.

Эти УИКи находились под наблюдением данной организации. Однако вопрос о причастности к провокациям муниципального кандидата Андрея Давыдова и снятого с выборов куратора Андрея Пивоварова «Наблюдатели Петербурга» проигнорировали. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее стало известно, что «Объединенные демократы» разработали целую стратегию провокаций, которую они попытались реализовать в УИК №590 и УИК №591. Это им необходимо было для победы муниципального депутата Андрея Давыдова на выборах.

Оказывается, Давыдов и снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров в штабе «Объединенных демократов» подготавливали активистов для создания информационных вбросов и беспорядков.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Оппозиция для создания информационного шума решила  дискредитировать ход голосования и занималась созданием откровенных фейков. В этом отличились Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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