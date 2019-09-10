Выборы-2019: без нарушений и с высокой конкуренцией. ФАН-ТВ

Об общественном наблюдении на прошедших выборах рассказали директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, президент Центра прикладных исследований и программ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Научно-экспертного совета при ЦИК России Александр Брод, руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова и член Общественной палаты Севастополя Сергей Горбачев.

В ходе мероприятия участники рассказали о ходе общественного наблюдения, о выездах при поступлении сигналов о различных нарушениях, о ложных сигналах, о количестве фейковой информации о якобы имевших место нарушениях, в действительности неподтвержденных. Сергей Горбачев поделился также деталями процесса выборов в Крыму, прокомментировав заодно и звание этого города как «самого русского».

Максим Григорьев отдельно отметил высокую конкуренцию и количество оппозиционных кандидатов, принявших участие в выборах. Говоря о выборах губернаторов, он сравнил российскую ситуацию с подобной в США, где, по его словам, «из общего количества губернаторов ноль представителей партий, отличных от партий власти. И эта ситуация сохраняется на протяжении последних 150 лет».

«Хотел бы выразить признательность организаторам за приглашение поучаствовать в этом круглом столе. Это свидетельствует о том, что интерес к Севастополю, к Крыму высок. В 2014 году со стороны Ялты при въезде в город был вывешен огромный плакат: «Вас приветствует город Севастополь, самый русский город России». Я думаю, любой российский город, русский город может заявить о том, что он имеет значительную степень русскости. Но эти слова на баннере говорят о том, что общественно-политическая активность в нашем городе очень высока. И идентичность Севастополя как раз связана с тем, что наши жители очень активны. За 23 года нахождения города-героя под юрисдикцией Украины никаких серьезных изменений с точки зрения жизненных принципов, приоритетов, с точки зрения крепости общественно-политического стержня не произошло. Севастополь остался Севастополем. И именно благодаря этому настрою город через 23 года вернулся в Россию, причем молниеносно, без проблем, потрясений и, самое главное, крови», — констатировал член Общественной палаты Севастополя Сергей Горбачев.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил рост конкуренции на выборах разных уровней по сравнению с прошлым годом.