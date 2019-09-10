В ДНР рассказали, как скажется отставка Болтона на войне в Донбассе и ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, традиционно объявив об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Накануне я уведомил Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах», — написал он.

Федеральное агентство новостей обсудило последствия данного кадрового решения президента США для Донбасса, а также Украины с общественным деятелем Донецкой Народной Республики, экс-спикером Народного совета ДНР Андреем Пургиным.

По его мнению, на ситуацию на Украине уход Болтона никак не повлияет.

«Честно говоря, я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения в какую-либо из сторон, — отметил он. — Понятно, что Украина была использована, но все же отставка Трампом Болтона — больше американская внутренняя история. Ситуация будет развиваться по уже понятному американцам и Владимиру Зеленскому сценарию. Это больше «грузинский сценарий» стремительных реформ с попытками личностного роста и получением максимальной легальности и легитимности Зеленского. Возможно, американцы даже позволят ему поиграть в проевропейскую политику».

Пургин полагает, что Болтон и его отставка вряд ли изменят какие-то краткосрочные и условные среднесрочные стратегические планы США, например на год или на три.