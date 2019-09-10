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В ДНР рассказали, как скажется отставка Болтона на войне в Донбассе и ситуации на Украине

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В ДНР отреагировали на отставку Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, традиционно объявив об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Накануне я уведомил Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах», — написал он.   

Федеральное агентство новостей обсудило последствия данного кадрового решения президента США для Донбасса, а также Украины с общественным деятелем Донецкой Народной Республики, экс-спикером Народного совета ДНР Андреем Пургиным.

По его мнению, на ситуацию на Украине уход Болтона никак не повлияет.

«Честно говоря, я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения в какую-либо из сторон, — отметил он. — Понятно, что Украина была использована, но все же отставка Трампом Болтона — больше американская внутренняя история. Ситуация будет развиваться по уже понятному американцам и Владимиру Зеленскому сценарию. Это больше «грузинский сценарий» стремительных реформ с попытками личностного роста и получением максимальной легальности и легитимности Зеленского. Возможно, американцы даже позволят ему поиграть в проевропейскую политику». 

В ДНР отреагировали на отставку Болтона

Пургин полагает, что Болтон и его отставка вряд ли изменят какие-то краткосрочные и условные среднесрочные стратегические планы США, например на год или на три.  

«На Украине очень много энкаошников, грантоедческих структур, «людей мира», которые давно сотрудничают с различными американскими структурами. Они сейчас введены во власть. Эти люди воспитаны с определенными подходами и на сегодняшний день являются очень серьезным балансирующим фактором, который будет уравновешивать, успокаивать ситуацию, даже если кто-то попытается ее разболтать в какую-либо из сторон. Понятно, что уходит воинственная повестка, приходит повестка политическая. А значит, нужны другие персонажи.

Причем для нас мирная повестка опаснее военной, потому что это — влияние на население, информационная война и т. д. У нас мало кто к этому готов. И поэтому не очень ясно, что хуже — война или такой вот мир. Понятно, что людей ставят под задачу. На сегодняшний день все идет к притуханию, к переводу ситуации в политическую плоскость. И если так, то просто нужны другие инструменты — не Болтон», — резюмировал собеседник ФАН.

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