В ходе поездки по Крыму делегация из США встретилась со студентами Севастополя

Делегация общественников из Центра гражданских инициатив США приехала в Крым, чтобы оценить масштаб изменений на полуострове за последние пять лет — после воссоединения с Россией. Американскую делегацию сопровождает председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

В программе визита — посещение нескольких городов Крыма, из которых первым стал Симферополь — его столица. Затем американские гости посетили город-герой Севастополь. Там друзей из США встретил корреспондент Федерального агентства новостей.

Во второй день визита американская делегация встречалась с севастопольскими студентами, встреча проходила на базе Малой академии наук Севастополя. Относительно небольшой актовый зал не смог вместить всех желающих. Особый интерес к мероприятию проявили совсем юные севастопольцы — юноши и девушки 16-18 лет.

Члены американской делегации рассказали студентам о проблемах американского общества, в частности о политике милитаризации, пронизывающей всю общественную жизнь Соединенных Штатов. Гостей из США очень беспокоит эта тенденция. Общественники из Центра гражданских инициатив рассказали, что сегодня американская молодежь идет служить в армию, так как государство не предоставляет никаких других перспектив, ведь в США зачастую сложно получить даже обязательное среднее образование. Многие только после военной службы получают возможность продолжить обучение.

Обсуждались также вопросы свободы прессы, в том числе доминирование в Соединенных Штатах исключительно проправительственных СМИ.

Студенты слушали с интересом и периодически задавали американцам вопросы на английском языке. По сути, большинство собравшихся в услугах переводчика не нуждалось. Несмотря на то, что разница в возрасте между американцами и российскими студентами была достаточно большой, ни языкового, ни возрастного барьера не ощущалось. Было видно, что участвовавший во встрече с американской стороны опытный журналист Джеффри Робинсон с большим удовольствием рассказывал севастопольским студентам, как он в молодости писал острые статьи с альтернативным мнением, которое не всегда нравилось американской системе.

В интервью корреспонденту ФАН Робинсон рассказал, что ему понравился Крым, который он посещает не впервые.

«Это яркие впечатления, приятные люди», — отметил журналист из США, посетовав, что ему трудно доносить правду о российском Крыме до американской аудитории. «В Америке, конечно, на словах есть свобода слова, но основная площадка занята подконтрольными Белому дому телеканалами. Люди смотрят телевизор и не представляют, что происходит в реальности. Однако сегодня доверие к центральным американским каналам падает, так как люди получают альтернативную точку зрения через Интернет», — отметил он.

Путешествие делегации американских общественников по Крыму продолжается. Цель визита — познакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения людей, чтобы донести это знание до простых американцев, рассказали корреспонденту ФАН организаторы визита.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% местных жителей. Москва неоднократно подчеркивала, что российский статус полуострова полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН, а любое ущемление прав жителей Крыма является незаконным.