Домработница Петросяна нашла следы черной магии в доме юмориста

Москва, 10 сентября. Домработница Евгения Петросяна рассказала о следах черной магии, которые, по ее мнению, оставила в доме бывшая супруга юмориста Елена Степаненко.

По словам домработницы, в момент расставания юмористов она стала находить в их доме пугающие предметы: куклу вуду и воткнутые в косяк двери иглы.

«Я, естественно, Евгению Вагановичу об этом рассказала. Потом начала находить всякие завязочки в виде кукол, мешочки со жженой соломой, были даже с землей», — добавила женщина.

Встревоженная странными находками женщина обратилась к батюшке. Он подтвердил ее опасения, что эти предметы являются атрибутами черной магии.

«Только потом я узнала, что это атрибутика какая-то ведьмовская. Что это сделано то ли на смерть, то ли на приворот», — рассказала женщина в интервью telegram-каналу Mash.

Домработница призналась, что после найденных следов черной магии боялась встречаться со Степаненко. По ее мнению, экс-супруга хотела навести порчу на юмориста после скандального развода.

Развод Петросян и Степаненко оформили в прошлом году. Причиной распада семьи, по информации СМИ, стала молодая разлучница Татьяна Брухунова. С расторжением брака у знаменитых юмористов проблем не возникло, куда сложнее им дается решение вопроса о разделе имущества, которое, по оценкам экспертов, тянет на 1,5 миллиарда рублей.