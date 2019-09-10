Донбасс, 10 сентября. Артиллерией ВСУ разрушены дома на юге ДНР. Морская пехота ВСУ грабит мирное население, чтобы выкупить своего командира у СБУ. Дети в ЛНР нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оперативные сводки по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня свидетельствуют о продолжении артиллерийских и минометных обстрелов украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов Донбасса. За минувшие сутки повреждения жилому сектору нанесены артиллерией калибром 122 мм в поселке Коминтерново Донецкой Народной Республики.

Всего представительства ЛНР и ДНР в СЦКК сообщают о 15 обстрелах. В ЛНР из минометов, гранатометов и пулеметов дважды обстрелян поселок Калиново и один раз поселок Логвиново. В ДНР 12 обстрелам подверглись населенные пункты на горловском, мариупольском и донецком направлениях. Украинская армия применила тяжелую артиллерию, минометы и гранатометы, орудия боевых машин пехоты и стрелковое оружие.

«Освободители» грабят и сжигают дома на своей стороне

Разведка Народной милиции ДНР сообщает о беспределе, который устраивают военнослужащие ВСУ в подконтрольных населенных пунктах. Военный спикер Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о том, что бойцы из 35-й бригады морской пехоты ВСУ грабят и разбирают на стройматериалы дома мирных жителей в поселке Новотроицкое. На вопросы пожилых жителей «защитники» отвечают, что все награбленное идет на военные нужды. Тем, кто пытается оказать сопротивление, поступают угрозы об уничтожении домов путем поджога.

Таким нехитрым способом, по данным представителя УНМ ДНР, морпехи собирают средства для освобождения задержанного Службой безопасности Украины командира 35-й бригады Николая Паласа. По данным дончан, комбрига задержали оперативники СБУ по подозрению в торговле оружием.

Дети нашли схрон с гранатами, патронами и пластидом в ЛНР

Дети чудом не напоролись на оставленные солдатами ВСУ растяжки из боевых гранат Ф-1. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства луганчан Иван Филипоненко, сообщив, что в поселке городского типа Троицкое дети в заброшенном частном доме наткнулись на схрон патронов и взрывчатки.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили пластид, патроны к автомату и 60 гранат ВОГ-25. Вокруг импровизированного склада обнаружены растяжки с гранатами. По уточнению пресс-офицера, боеприпасы и взрывчатое вещество принадлежат третьей механизированной роте 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Пьяный боец ВСУ получил травмы

Источник Народной милиции ЛНР с территории, подконтрольной украинским силовикам, сообщил о происшествии с военнослужащим ВСУ в поселке Крымское Луганской области. При разгрузке боеприпасов из грузового автомобиля на солдата упал ящик со снарядами. Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Петроченко получил в ходе происшествия травмы различной степени и был доставлен в больницу.

При оказании первой помощи окружающими было подмечено, что боец находился в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, пренебрег правилами безопасности. Не исключено, что очередной солдат-алкоголик пополнит списки боевых потерь ВСУ, полученных в результате «агрессии сепаратистов».