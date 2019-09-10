Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Донбасс сегодня: ДНР под артобстрелом, морпехи ВСУ готовятся вызволять своего комбрига

31
0 Оставить комментарий

Донбасс сегодня: ДНР под артобстрелом, морпехи ВСУ готовятся вызволять своего комбрига

Донбасс, 10 сентября. Артиллерией ВСУ разрушены дома на юге ДНР. Морская пехота ВСУ грабит мирное население, чтобы выкупить своего командира у СБУ. Дети в ЛНР нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими военнослужащими. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оперативные сводки по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня свидетельствуют о продолжении артиллерийских и минометных обстрелов украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов Донбасса. За минувшие сутки повреждения жилому сектору нанесены артиллерией калибром 122 мм в поселке Коминтерново Донецкой Народной Республики.

Всего представительства ЛНР и ДНР в СЦКК сообщают о 15 обстрелах. В ЛНР из минометов, гранатометов и пулеметов дважды обстрелян поселок Калиново и один раз поселок Логвиново. В ДНР 12 обстрелам подверглись населенные пункты на горловском, мариупольском и донецком направлениях. Украинская армия применила тяжелую артиллерию, минометы и гранатометы, орудия боевых машин пехоты и стрелковое оружие.

«Освободители» грабят и сжигают дома на своей стороне

Разведка Народной милиции ДНР сообщает о беспределе, который устраивают военнослужащие ВСУ в подконтрольных населенных пунктах. Военный спикер Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о том, что бойцы из 35-й бригады морской пехоты ВСУ грабят и разбирают на стройматериалы дома мирных жителей в поселке Новотроицкое. На вопросы пожилых жителей «защитники» отвечают, что все награбленное идет на военные нужды. Тем, кто пытается оказать сопротивление, поступают угрозы об уничтожении домов путем поджога.

Донбасс сегодня: ДНР под артобстрелом, морпехи ВСУ готовятся вызволять своего комбрига

Таким нехитрым способом, по данным представителя УНМ ДНР, морпехи собирают средства для освобождения задержанного Службой безопасности Украины командира 35-й бригады Николая Паласа. По данным дончан, комбрига задержали оперативники СБУ по подозрению в торговле оружием.

Дети нашли схрон с гранатами, патронами и пластидом в ЛНР

Дети чудом не напоролись на оставленные солдатами ВСУ растяжки из боевых гранат Ф-1. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства луганчан Иван Филипоненко, сообщив, что в поселке городского типа Троицкое дети в заброшенном частном доме наткнулись на схрон патронов и взрывчатки.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили пластид, патроны к автомату и 60 гранат ВОГ-25. Вокруг импровизированного склада обнаружены растяжки с гранатами. По уточнению пресс-офицера, боеприпасы и взрывчатое вещество принадлежат третьей механизированной роте 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Донбасс сегодня: ДНР под артобстрелом, морпехи ВСУ готовятся вызволять своего комбрига

Пьяный боец ВСУ получил травмы

Источник Народной милиции ЛНР с территории, подконтрольной украинским силовикам, сообщил о происшествии с военнослужащим ВСУ в поселке Крымское Луганской области. При разгрузке боеприпасов из грузового автомобиля на солдата упал ящик со снарядами. Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Петроченко получил в ходе происшествия травмы различной степени и был доставлен в больницу.

При оказании первой помощи окружающими было подмечено, что боец находился в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, пренебрег правилами безопасности. Не исключено, что очередной солдат-алкоголик пополнит списки боевых потерь ВСУ, полученных в результате «агрессии сепаратистов».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров