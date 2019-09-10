Пушков ответил США, потребовавшим от России «стать нормальной»

Москва, 10 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил главе Пентагона Марку Эсперу, который потребовал от России «стать нормальной страной».

По мнению Эспера, России следовало бы стать «более нормальной» страной, которая разделяет ценности, продвигаемые США и их союзниками по НАТО. Пушков отметил, что не разделает взгляды американской стороны на понятие «нормальный».

«Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да еще и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности», — написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Бомбардировку Ирака и Ливии накануне припомнил США и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Комментируя заявление главы Пентагона, он пояснил, что Россия должна «действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты».

В свою очередь глава министерства обороны России Сергей Шойгу добавил, что россияне «все-таки побудут пока ненормальными», передает Национальная служба новостей.

Отношения между Москвой и странами Запада ухудшились после воссоединения Крыма с РФ. США и другие западные страны обвинили Россию в якобы вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Москва отвергла обвинения, назвав их голословными, и приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал партнеров, что общение с Москвой на языке силы контрпродуктивно. Российский лидер пояснял, что попытки стран Запада обвинить Россию «во всех смертных грехах» лишь вредят международным отношениям. По мнению Пушкова, глава Пентагона «так ничего и не понял», призывая Россию «действовать по правилам», которые установлены США, пишет «Царьград».