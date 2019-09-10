Шишлов заявил о важности привлечения к работе на выборах тех, для кого закон превыше всего

Санкт-Петербург, 10 сентября. Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов отметил рост общего уровня подготовки наблюдателей на выборах губернатора и муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге.

Он заявил, что не будет давать политических оценок, так как его работа заключается в правозащитной оценке ситуации с избирательными правами. Об этом пишет «Форпост».

«Когда эта кампания завершится, надо подумать, как привлечь к этой работе больше людей, для которых закон превыше всего», — заметил Шишлов, отметив, что практически 70% нарушений были решены на месте.

Аппарат омбудсмена подготовит доклад касательно прошедших выборов.

Председатель Общественной палаты Инна Кукурузова заметила, что в общей сложности 8 сентября на УИКах работали 4 тысячи наблюдателей. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Оппозиция во время голосования попыталась дискредитировать ход голосования, которое, как отметили многие эксперты, проходило согласно избирательному законодательству, и распространяла в Сети фейки о «нарушениях». В этом особо отличились Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Например, Врански нанял группу злоумышленников и поставил перед ними задачу провернуть несколько махинаций на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Таким образом, оппозиционеры намеренно устраивают провокации и пытаются дискредитировать выборы для создания информационного шума.