Сбербанк даст отсрочку заемщикам из Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

Сбербанк реструктурирует кредиты жителей Иркутской области Сегодня глава Сбербанка Герман Греф отчитался перед президентом о финансовых делах учреждения. Отдельное внимание было уделено вопросу помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка. Учитывая масштабы ЧП, люди потерпели огромные материальные убытки, кто-то остался без жилья. Вице-премьер Виталий Мутко уже встречался с Грефом по поручению Владимира Путина и заявил, что в этих условиях не идти на уступки попросту несерьезно. Уже имеющийся сегодня результат — это реструктуризация 535 кредитов на сумму свыше 163 миллионов рублей, о чем руководитель Сбербанка доложил Владимиру Путину. Кроме того, Греф пообещал, что в ближайшее время будет рассмотрена еще часть обращений (а их объем весьма велик). Людям и предпринимателям будет дана годовая отсрочка. Кроме того, банкир рассказал президенту о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим, а также о планах строительства инфекционного отделения Тулунской больницы за счет средств банка.

Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма Новый состав Госсовета Республики Крым определен, осталось выбрать главного. Имена трех претендентов на главный пост полуострова сегодня озвучил Владимир Путин. Это нынешний руководитель республики Сергей Аксенов, депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов. Кандидатура действующего главы республики была предложена президенту еще в августе, сам же Аксенов заявил, что готов вновь взять бразды правления регионом после выборов, если ему окажут доверие местные жители. Отметим, что по местным законам Госсовет республики, состоящий из 75 депутатов, должен избрать главу до 23 октября. Так что решение наверняка будет принято на первой же сессии нового созыва.