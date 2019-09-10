«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС в отношении трубопровода Opal

Москва, 10 сентября. ООО «Газпром экспорт» изучает юридические и коммерческие последствия решения Европейского суда юстиции об отмене права компании использовать полную мощность газопровода Opal.

«Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения», — сообщили в компании.

Оператор газопровода Opal — компания Opal Gastransport GmbH & Co. KG – отметила, что приняла к сведению решение суда ЕС и изучит его обоснование. В компании подчеркнули, что ответчиком по иску Польши являлась Еврокомиссия, компания не участвовала в делопроизводстве.

Трубопровод Opal соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, газ поступает в Германию до границы с Чехией. Ранее «Газпром» использовал лишь 50% экспорта и был единственным поставщиком газа, который проходил через Opal. Газопровод использовали лишь на половину допустимой мощности.

Компания попросила ЕК разрешить использовать 100% мощности газопровода Opal. В 2016 году ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 40% мощности трубопровода. Однако решение ЕК обжаловала Польша, заявив, что это якобы нарушает принцип диверсификации и препятствует транзиту газа через территорию Украины.

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов заявил, что «Газпром» может не признавать решение европейского суда о газопроводе Opal, так как оно противоречит экономическим интересам России и ЕС. Очевидно, что Польша участвует в судебном разбирательстве в интересах США, подчеркнул эксперт.