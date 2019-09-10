В Совфеде назвали Сенцова русоненавистником в ответ на его слова о «танках» в Крыму

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская предостерегла террориста Олега Сенцова, который был освобожден в рамках обмена заключенными, от «поездки» в Крым на танке». Соответствующее высказывание осужденный за подготовку теракта на полуострове Сенцов сделал после возвращения на Украину местным СМИ.

«Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться», — сказала Поклонская, ее слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков специально для Федерального агентства новостей прокомментировал агрессивный демарш так называемого режиссера.

«Данное его высказывание наглядно характеризует Сенцова как человека, а также свидетельствует о том, что следствие и суд были беспристрастными и объективными, а его арест и заключение были законными. Это говорит и о том, что по своей сути он русоненавистник и террорист, хотя и говорит на русском языке. К сожалению, встречаются и такие эксцессы, когда, оказывается, что в семье не без урода», — констатировал сенатор от Республики Крым.

Российский политик напомнил, что Сенцов — далеко не единственный, кто позволял себе жесткие антироссийские высказывания, но в итоге оказывался не у дел.

«Что касается слова «вернется», достаточно вспомнить заявления [бывшего начальника Управления государственной охраны Украины Валерия] Гелетея, который говорил о том, что проведет парад в Севастополе. И где Гелетей сегодня? Что касается Сенцова, он сделает еще несколько громких заявлений и исчезнет», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, Сенцов после воссоединения Крыма с Россией был задержан правоохранительными органами на полуострове по подозрению в терроризме. В августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора»1 и проведении террористических актов на территории Крыма. Также причастен к поджогам офисов Русской общины Крыма и «Единой России».

29 августа 2019 года стало известно о том, что Сенцов был доставлен из колонии города Лабытнанги в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной. 7 сентября он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной, помимо него освобождены были еще 34 человека.

Ранее крымский политолог Александр Форманчук рассказал, что вина Сенцова была полностью доказана, а жители полуострова хотели бы, чтобы «режиссер» заплатил за свои преступления.

1 Организация запрещена на территории РФ.